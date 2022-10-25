غرفة عمليات «حياة كريمة»: المرأة المعيلة تحصل على الجزء الأكبر من خدمات المبادرة

قالت الدكتور شيماء كمال، عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، إن المبادرة الرئاسية كانت حلما لكل مواطن مصري، إذ تقدم خدماتها للأسر المصرية الأكثر احتياجا، واستمرت حتى الآن لتشمل 20 محافظة و 52 مركزا و1200 قرية.

المرأة المعيلة تحصل على الجزء الأكبر من الخدمات

وأضافت عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، خلال حوار لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc» أن المرأة المصرية، وخاصة المعيلة، تحصل على الجزء الأكبر من جميع الخدمات التي تقدمها المبادرات المختلفة، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة بدأت بتعزيز فرص دخول المرأة المصرية لسوق العمل، بالإضافة إلى توفير الكثير من الحضانات لمساعدة بعض السيدات لترك أبنائهن تحت رعاية مشددة من قبل المبادرة، لتوفير وقت لهن لممارسة الحياة العملية دون قلق على الأطفال.

وتابعت أن المبادرة وفرت للسيدات المصريات بعض القروض من شركات التمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تقدم العديد من البرامج بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار ومجلس الأمومة والطفولة.

افتتاح مشغل للتدريب الحرفي

أوضحت عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، أنه جرى افتتاح مشغل مع مؤسسة للتنمية، موضحة أن تدريب حرفي على الأعمال اليدوية والتطريز يستمر انعقاده كل ثلاثة أشهر، لتخريج دفعات قادرة على المشاركة في المصانع، إذ أنه جرى البدء فيه في عدد من المحافظات، مثل: الغربية والمنيا، وقريبا سينعقد في محافظة سوهاج.