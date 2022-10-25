عميد البحوث البيئية بجامعة عين شمس توضح مخاطر تغير المناخ على المرأة

تشكل الفئة النسائية الغالبية العظمى داخل المجتمعات، إذ تصل نسبتها لـ 70% من إجمالي سكان العالم، ونتيجة لهذه النسبة المهولة أصبحن أكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية

وخصص مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، المقام بشرم الشيخ يومًا كاملًا؛ لمناقشة آليات التمويل، التي تمكن المرأة من مواجهة آثار تغير المناخ.

العلاقة بين تغير المناخ وانتشار الأمراض القلبية لدى النساء

وقالت الدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إنه ظهر خلال الآونة الأخيرة تأثر المرأة بالتغيرات المناخية وخصوصًا في الصحة، حيث أثبتت الدراسات أن هناك صلة بين تغير المناخ وانتشار الأمراض القلبية والتنفسية لدى بعض النساء، ولاسيما الحوامل والمسنات.

وتعمل الكوارث الطبيعية الناتجة عن تلك التغيرات الجوية، إلى تسبب العديد من حالات الوفاة لدى الفتيات، وذلك بطريقة مباشرة لنقص المعرفة والمهارة اللازمة لمواجهة خطر تلك الكوارث.

ويمثل الفقر لدى أغلبية النساء العامل الرئيسي لوضعهن تحت أنقاض هذا الخطر، فهن عكس الرجال في القدرة إلى الوصول للمعلومات الخاصة بتغير المناخ، حيث يتصلن بالمناخ على الجانب الخاص بالعيش المتمثلة في الزراعة.

«نهى»: المرأة من أكثر الفئات الضعيفة اقتصاديًا

وأوضحت أن المرأة تعد من أكثر الفئات الضعيفة اقتصاديًا، فهي تقف على حافة المعاناة نتيجة تعرضها لنقص الموارد والفرص التي تخرجها من الطبقة المهمشة الموجودة ببؤرتها، حيث تمثل النساء الأغلبية العظمى في قطاع الزراعة، ما يجعلها أكثر تعرضًا للضغوط السلبية المحيطة بها، كالزواج في سن مبكر، والإجبار على ترك التعليم.