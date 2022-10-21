وكيل تضامن كفر الشيخ: افتتاح مركز استضافة المرأة المعنفة قريبا

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالمرأة وخاصة «المرأة المعنفة»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

افتتاح مركز استضافة المرأة المعنفة قريبا

أوضح أن التجهيزات تجرى على قدم وساق لافتتاح مركز استضافة المرأة المعنفة، وسيتم افتتاحه قريباً، وجارى المتابعة واستكمال الجهاز الوظيفى.

وذكر «مسلم»، في بيان له، أنه يتم متابعة الأُسر المنتجة، ورفع مستوى تدريبهم، لافتاً أنه يوجد في كفر الشيخ 11 مركزاً للتدريب على أعمال الخياطة والتريكو، والمونتال، والتعبئة، والتغليف، والتطريز، والكمبيوتر، وغيرها من الأعمال الحرفية واليدوية، منوهاً أن هناك اهتمام بمشروعات المرأه الريفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووضع المرأة على الخريطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

دعم وحماية الأُسر الفقيرة ومحدودي الدخل

وشدّد «مسلم»، بالاهتمام بالشكاوى الواردة لخدمة المواطنين وبحثها والرد عليها فور وصولها لتحقيق رضاء المواطنين، موجهاً بالاهتمام بمستحقي «تكافل وكرامة» وإصدار 15 ألف فيزا جاري توزيعها من خلال الشركات التي جرى التعاقد معهم من قبل الوزارة وتوصيلها إلى مقر العميل حرصًا على توفير سُبل الراحة والأمان للمواطنين.

وأشار «مسلم»، إلى أن ذلك يأتي من أجل تحقيق أهداف وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأُسر الفقيرة، ومحدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تُقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي، ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وتوفير المرونة له للقيام بدوره.