وزير التعليم العالي: القيادة السياسية اهتمت بالبحث العلمي.. العلم ركيزة التطوير

أكّد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ استضافة مصر للفعاليات الوكالة ينعكس على اهتمام القيادة السياسية بالعلم والبحث العلمي والمعرفة بجميع مفاهيمها بما أنَّها ركيزة أساسية في التنمية والتطوير والعمران، مشيرا إلى أنَّ الدولة أولت اهتمامًا بالتعليم الفني بمختلف طوائفه بإنشاء الجامعات التكنولوجية من أجل متطلبات سوق العمل.

إتاحة فرص أكبر للتطوير وبناء الإنسان المصري

وأضاف وزير التعليم العالي خلال افتتاحه فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية.

وقال الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية الفرانكفونية، إنَّ التعاون مع الوكالة سيكون سمة وميزة ستضيف وستسهم في إثراء منظومة التعليم الجامعي المصري وإتاحة فرص أكبر للتطوير وبناء الإنسان المصري خاصة و ان الوكالة هي أكبر شبكة جامعية في العالم.

«الاستثمار في المعرفة» شعار وزارة التعليم العالي

وأشار إلى أنَّ مصر نجحت في زيادة أواصر التعاون مع الوكالة بمختلف المجالات لاسيما استضافة مقر الوكالة في أفريقيا، مبينًا أنَّها أولى الكيانات الدولية متعددة الأطراف، متابعًا أنَّ الاستثمار في المعرفة هو شعار وزارة التعليم العالي من أجل إثراء المعرفة والرقي البحثي والقدرات العلمية البحثية.