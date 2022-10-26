إزالة 54 حالة تعد على أملاك الري بمراكز كفر الشيخ

تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ20/، من إزالة 54 قرار تعدٍ على أملاك الري بمركزي سيدي سالم ومطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة فدان و3 قراريط، و16 سهمًا، و25353 مترًا، وجرى تسليم المواقع لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ.

جاء ذلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

توريد 24502 طن أرز

وفي سياق آخر، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 24502 طن أرز، بـ21 موقعًا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.