محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع دسوق ويوجه بإزالة الإشغالات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفقة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، عددا من شوارع دسوق، وتابع ما يجري بها من الأعمال، كما شن حملات إزالة إشغالات، مؤكداً أن الشوارع والطرق من حق المواطن، ولا يُسمح بالتعدي عليها، موجهاً، السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بإزالة الإشغالات.

رصد حالة لحرق قش الأرز

ورصد المحافظ، حالة لحرق قش الأرز، في أثناء الانتهاء من الجولة في أول طريق كفر الشيخ - دسوق، مناشدًا المزارعين بعدم حرق قش الأرز، والاستفادة منه بتدويره وبيعه، مشيدًا بجهود المزارعين في التنمية الزراعية، وتعظيم الإنتاج، والاستفادة من المخلفات الزراعية.

تحويل مخلفات قش الأرز لمادة ذات قيمة

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى حرصه على متابعة حصاد الأرز منذ بدء الحصاد حتى انتهائه، وتوعية المزارعين باستغلال قش الأرز، والتصدي للسحابة السوداء حفاظًا على البيئة، وكيفية استخدام القش في تصنيع الأعلاف وتسميد التربة وتعظيم قيمته الاقتصادية، مشيداً بجهود وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظة، التي نجحت في تحويل مخلفات قش الأرز إلى مادة ذات قيمة وعائد اقتصادي، تحقيقاً للبُعد الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم، لنجاح المنظومة المتكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء بالمحافظة.