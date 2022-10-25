الداخلية تضبط محطتي بث تليفزيوني دون ترخيص في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بإنشاء محطتي بث تليفزيوني للمحتوى المقرصن دون ترخيص، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء محطتي بث تليفزيوني سلكية ولاسلكية دون ترخيص، وبث المحتوى المقرصن بنطاق دائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ من خلال استقبال القنوات المشفرة وفك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة وإنشاء مجموعة من القنوات الخاصة واستخدامها في بث الأفلام والمسلسلات والمحتويات المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

ضبط مالك المحطة وشريكه

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المحطتين، وأمكن ضبط مالك المحطة وآخر شريك بالمحطة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، وبالتفتيش في حضورهما جرى العثور على 59 جهازا إلكترونيا تستخدم في استقبال وإعادة بث الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة وتخزين المحتوى المقرصن، والمستلزمات والعدد المُستخدمة، وهاتف محمول خاص بأحدهما يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بأنهما مالكى المحطتين وارتكابا تلك المخالفات بقصد التربح المادي، كما تبين أنه يجري تقديم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية.