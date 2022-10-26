وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: كل إنجاز مصري نفتخر به في بلادنا

قال وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ كل إنجاز لمصر يفخّر به المواطن الإماراتي، كما أنّ التحديات المشتركة تزيد علاقات الأخوة متانة وقوة وصلابة، لافتا إلى أنّ الوقوف إلى جانب الأشقاء المصريين لم يكن واجبًا فقط، بل كان موقفًا ثابتًا نابعًا من قناعة وريادة وقيم راسخة، عبرت عنها مقولة الشيخ زايد الخالدة، بأنّ البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي».

مصر والإمارات قلب واحد

وأضاف القرقاوي، خلال كلمته في احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد»، أنّ الموقف الإماراتي لم يتغير عبر 50 عاما، ونجد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يؤكد نفس المعنى، فالإمارات دائمًا مع مصر في ذات الموقف، حيث يقول مصر دولة عربية رئيسية وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأمن مصر من أمن الإمارات وتقدمها وتطورها، واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب».

وتابع وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: «تختصر كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، فمصر كما قال معبرًا عن كل الإماراتيين، هي وطن ثانٍ لنا، كما أّن الإمارات وطن ثانٍ للمصريين، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، لذلك فإنّ وقوفنا مع مصر هو حب في شعبها وواجب في حقها».

وأكد القرقاوي، أنّ المحبة تترجم في الآلاف ممن يحملون اسم زايد في مصر، وما تجمّلت المدن والطرق والمؤسسات والمنجزات العديدة التي حملت اسم الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد.

تنمية العلاقات المصرية الإماراتية

وأثنى وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، على من أسهموا في تنمية العلاقات المصرية الإماراتية على مدار عقود، قائلا إنّهم نموذجا للملايين من أبناء الشعبين، الذين يعملون يوميًا في دوائر من المحبة والعمل المشترك.

وأتمّ القرقاوي كلمته: «أرجو أن أكون قد أجبت على من يتساءل لماذا مصر؟، ولماذا الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الرسمية بين مصر والإمارات، وكلنا ثقة ويقين على أنّ القادم في مسيرة إخوتنا والعمل المشترك أفضل وأجمل، وفقنا الله جميعًا لما فيه خير بلدينا، ودامت مصر والإمارات في عزة وازدهار».