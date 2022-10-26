تعاون بين «التضامن» ومعهد «سيام باري» الإيطالي لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مذكرة تفاهم مع موريزيو رايلي مدير المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا، «معهد سيام باري»، لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة تشمل دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية الإقليمية.

شبكات أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجا

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاُ، عن طريق دعم وحماية الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من أجل رفع مستوى معيشتهم، وكذلك في إطار سياسة الوزارة التي تقوم على ثلاثة محاور هي: الحماية والرعاية والتنمية.

وأطلقت الوزارة برنامج فرصة الذي يعد برنامجا للتمكين الاقتصادي ويهدف إلى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي، وتوفير الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب خلق البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة.

إقامة مشروعات للشباب والمرأة في قطاع الأغذية الزراعية

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات، وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات للشباب والمرأة في قطاع الأغذية الزراعية، والمنتجات السمكية، والحرف التراثية، والقطاعات المصرية الأخرى ذات الأولوية في السوق المحلية، والتخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمية محلية.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم المؤسسي والإداري لأنشطة معهد سيام باري في مصر، وتسهيل التعاون بين المعهد والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ التدريب اللازم، إلى جانب توفير التمويل اللازم من المنظمات الدولية أو القطاع الخاص المصري أو التمويل الحكومي.

كما يقدم معهد سيام باري التعاون للوزارة في تحليل أولويات التدخل لتوفير الدعم اللازم للمشروعات والبرامج التي تقابل هذه الأولويات، وتضمين الوزارة والمؤسسات التابعة لها في التدريبات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الخاصة بشبكات التعاون الإقليمي، وكذلك التدريبات الاكاديمية والفنية، ومشروعات التنمية.