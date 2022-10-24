«التضامن»: تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية في 580 قرية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنفذ برنامج «وعي»، في 580 قرية، وخاصة في صعيد مصر بالمدارس والجامعات.

وأوضحت أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والتدخلات لدعم الفتيات، بدءً من دعم «تكافل وكرامة»، وسعيا لمساواتهن، وبرنامج الألف يوم الأولى، وبرنامج مودة للمقبلين على الزواج، وبرامج الصحة الإنجابية المجانية وكذلك المشورة الأسرية، ومراكز استضافة المرأة.

«برنامج وعي» من البرامج القوية

وأكد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال احتفالية التضامن باليوم العالمي للفتاة ضمن فعاليات «مشاركة الفتيات في صنع القرار »، أن «برنامج وعي» يتم اعتباره من البرامج القوية في التوعية بالسلوكيات والمعتقدات، مثل «مراكب النجاة، لا لختان الاناث، الصحة الإنجابية، محو الأمية، العمل كرامة، لا لتعاطى المخدرات، التربية الإيجابية للأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، منع التنمر».

اهتمام بالغ من القيادة السياسية بدعم المجتمع

وأضافت إن عام 2022 شهد اهتمام بالغ من القيادة السياسية بدعم المجتمع المدني، لافتة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تشارك الدولة في دعم الأكثر احتياجا.