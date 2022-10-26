«التضامن»: شراء مهمات إغاثية بـ 10 ملايين جنيه استعدادا لموسم الأمطار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن لجان الإغاثة بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية، تقوم بالإبلاغ عن أى حادثة تقع على الفور، تزامنًا مع هطول الأمطار فى العديد من المحافظات، كما سيتم حصر الخسائر في الأرواح وكذلك الممتلكات من قبل لجنة الإغاثة سواء كانت مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها .

مساعدات إغاثية ومصروفات الإعاشة

وأوضحت الوزارة فى تقرير لها، أنه سيتم صرف مساعدات مالية بعد إجراء الأبحاث الميدانية اللازمة، وصرف مساعدات الإغاثة ومصروفات الإعاشفي حالات الوفاة والإصابة، وتقدير الخسائر في الممتلكات، لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.

ولفتت وزارة التضامن إلى أنها تدرب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة، موضحة أن مخصصات بند الإغاثة بالخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام بلغت 120 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها خصصت 10 ملايين جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية لدعم 27 مركزًا على مستوى الجمهورية، بجانب المتواجد في المخازن.

تجهيز مراكز الإغاثة في المحافظات

وأكدت الوزارة تزويدها مراكز الإغاثة في المحافظات بمهمات إغاثية كافيه قبل بدء موسم الشتاء، وتوافر البطاطين والمراتب، موجهة بتواجد فريق الإغاثة بالمراكز في حالة استعداد دائم، كما تم ضخ المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين حال حدوث أي نكبة.

وأشارت التضامن إلى أن فرق الهلال الأحمر، يتوجد في المناطق المتضررة من السيول، لافتة إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد خلال الـ48 ساعة الماضية بتوقعات سقوط الأمطار، ونزول الفرق المتطوعة بسيارات الدفع الرباعي لتغطية المناطق الأكثر تضررًا داخل القاهرة وفي المحافظات المجاورة في مناطق الدلتا و محافظات القناة، و تفعيل خطة الدعم من المحافظات المجاورة.