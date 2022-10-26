ندوات توعوية لـ«القومي للمرأة» في قرى «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظّم المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، سلسلة من الندوات التوعوية حول برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة تحت رعاية الدكتورة مايا، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة بالأمانة العامة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، إنّ مكتب شكاوى المجلس نفّذ سلسلة من الندوات التوعوية حول برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بقرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس، وهي قري «قمسيون شرق وقومسيون غرب»، وحاضر في الندوات الشيخ أحمد عادل، من إدارة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، ونانسى فايز، محامية مكتب الشكاوى بالمكتب المركزي، والدكتور هبة الكيلاني، محامية مكتب الشكاوى فرع كفر الشيخ، وزينب بسيوني، سكرتيرة فرع المجلس، وبحضور أبانوب ناصف، محامي بالمكتب المركزي.

وأضافت «شاكر»، أنّ الندوات تناولت أهمية المشورة قبل الزواج، واختيار شريك الحياة، وأهمية الكشف الطبى قبل الزواج، والتغذية السليمة للأم والطفل، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، ومراحل نمو الطفل وتطوره، وتم تعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى، وما يُقدمه من خدمات، والخط الساخن 15115، وخدمات وحدة «لم الشمل»، والخط الساخن 19906، وتمّ توزيع شنطة ملابس هديه بنك الكساء للسيدات.