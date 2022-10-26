انطلاق قافلة التحالف الوطني «ستر وعافية» بالقليوبية.. توزيع 150 كرتونة مواد غذائية

شهدت قرية كفر شبين بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، انطلاق قافلة شاملة للتحالف الوطني تحت شعار «ستر وعافية»؛ لتقديم الخدمات الصحية والغذائية والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والدعم الاقتصادي والتوعية للمواطن بالقرية التي يشملها مشروع «حياة كريمة».

وأوضحت الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القافلة تأتي في إطار الدور الخدمي التنموي للمجتمع المدني وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمر، في بناء شراكات حكومية قوية لدعم أداء تنفيذ مشروعات، تساهم في تقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة للفئات الأكثر احتياجا.

توزيع كراتين مواد غذائية

وأشارت أمين سر التحالف للعمل الأهلي، إلى أن القافلة حملت شعار «ستر وعافية»، وجرى توزيع 150 كرتونة مواد غذائية و250 وجبة غذائية ساخنة على المستحقين من أهالي قرية كفر شبين مركز شبين القناطر ضمن قرى حياة كريمة، مشيرة إلى تنظيم قافلة طبية وأنشطة للأطفال والكبار وأدوات توعية.

دعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات

من جانبه وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الشكر للجهات المشاركة في القافلة علي دورهم في مساعدة المواطنين ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعمل على دعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.