7.1 مليار جنيه قيمة مشروعات «حياة كريمة» في قرى ومدن القليوبية

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتيها الأولى والثانية، في قرى شبين القناطر كمرحله أولى، والمرحلة الثانية بقرى قليوب وطوخ والخانكة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور أعضاء وحدة حياة كريمة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

نسب إنجاز مشروعات كريمة بالقليوبية

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ القليوبية نسب إنجاز الأعمال التي تتم في المرحلة الأولى داخل مركز ومدينة شبين القناطر، بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، حيث بلغت عدد المشروعات 783 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا بنسبة إنجاز بلغت 61%.

استعدادات القليوبية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

وناقش محافظ القليويبة استعدادات المحافظة المكثفة لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في مراكز طوخ وقليوب والخانكة، حيث وجه بمراجعة حصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية مع التركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء وأبراج المحمول والتربية والتعليم ومراكز الشباب والوحدات الصحية والإسعاف والكباري والمواقف والأسواق والحماية المدنية.

وأكد المحافظ أهمية مبادرة «حياة كريمة» كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وخالد العرفي، رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر، ورباب يحيى ومحمد فريد، أعضاء وحدة حياة كريمة المركزية بوزارة التنمية المحلية.