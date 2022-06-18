تبطين 32 ترعة بمساحة 142 كم ضمن مبادرة «حياة كريمة» في القليوبية

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة القليوبية، على تبطين 142 كم من الترع للحفاظ على الهدر من الماء وتحسين البيئة المحيطة بالترع، التي كانت مصدرا لانتشار الأوبئة والأمراض، ضمن مشروعات الري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

مشروع تبطين الترع يطبق على مستوى الجمهورية

وقالت أميرة فتحي، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة القليوبية، إنَّ مشروع تبطين الترع يطبق على مستوى الجمهورية وبشكل خاص قرى حياة كريمة، لافتة إلى أنّ مركز شبين القناطر في القليوبية يتضمن 32 ترعة يتم تبطينها وتم الانتهاء من بعضها وجار استكمال البعض، بالإضافة لتغطية المصارف التي تؤثر سلبا على حياة السكان.

أعمال التأهيل ساهمت في علاج الترع

من جانبه، أوضح المهندس محمد محمدين، مشرف الري بشرق القليوبية، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية «DMC»، أنّ أعمال التأهيل ساهمت في علاج الترع التي كان موجودة دون جسور والترع الضعيفة في بعض الأماكن.

وأشار «محمدين»، إلى أنّه جرى الانتهاء من تأهيل عدد كبير من الترع لشكلها الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه، «وبعض الترع كانت تحتاج حوالي 5 أيام لتصل المياه إلى نهايتها، والآن تصل المياه لنهايتها من أول يوم لتحقيق العدالة في التوزيع بين المزارعين».

ولفت مشرف الري بشرق القليوبية، إلى أنّ المبادرة تمكنت من تنفيذ 40% من المستهدف تنفيذه في مشروع تطوير الترع وتبطينها بمحافظة القليوبية.