بعد موافقة «النواب» على تعديل سن استخراج البطاقة.. «لو عندك 15 سنة لازم تطلعها»

وافق مجلس النواب، اليوم بشكل نهائي على بعض تعديلات أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، في مشروع قانون مُقدم من الحكومة، تمهيدًا للعمل به بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

تعديلات قانون الأحوال المدنية

وضمت المادة الأولى من مشروع القانون جعل سن استخراج البطاقة 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، واستبدالها في المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في قانون الأحوال المدنية.

سن استخراج البطاقة

التعديل الجديد بتقليل سن استخراج بطاقة الهوية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، واستبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بـ«ستة عشر عامًا» في المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994، تعني في حال تطبيقه والعمل به رسميًا هذا العام، أن المواليد من عام 2007 يمكنهم استخراج بطاقة الهوية.

أما في حال تطبيق القرار والعمل به رسميًا بداية من العام الجديد 2023 بعد أخذ دورته في الإجراءات، سيصبح بإمكان المواليد من عام 2008 استخراج بطاقة الهوية الشخصية.

ولفتت المذكرة أيضا إلى أنَّه جاء القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية أنَّه «واجب على كل مواطن مصري يبلغ ستة عشر عاما التقدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية»، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنَّ التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، الذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتمّ 15 سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية.

وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.

وأوضحت المذكرة أنَّ تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.