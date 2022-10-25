رئيس «زراعة النواب»: سنناقش توصيات المؤتمر الاقتصادي في البرلمان

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادى وما نتج عنه من توصيات يمكن ترجمتها لدعم الجمهورية الجديدة، موضحاً أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية، جاء كاشفاً للعديد من الحقائق التى لا يعرفها الكثيرون، منوهاً بأن حالة الحوار الجادة والمطروحة فى جميع الملفات سينتج عنها الكثير من الإيجابيات وأبرزها تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف والقوى السياسية، وهو ما تحتاجه مصر خلال الفترة المقبلة.

وشدد «الحصرى»، فى حوار لـ«الوطن»، على ضرورة الخروج بخارطة طريق لدعم ملفى الصناعة والزراعة، لكونهما جزءاً لا يتجزأ من نجاح الاقتصاد الوطنى.

كيف يسهم المؤتمر الاقتصادى فى دعم ركائز التنمية للجمهورية الجديدة؟

- نحن أمام مرحلة دقيقة تعيشها مصر والعالم بأسره، ولا يمكن دفن رؤوسنا فى الرمال، لا سيما أننا أصحاب تجربة ناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، لذلك جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد المؤتمر الاقتصادى بهدف الاستفادة من أصحاب التجارب والخبرات ورسم خارطة طريق واضحة المعالم تسهم فى استكمال طريق التنمية الذى بدأناه، وهذا ما تعمل عليه جلسات المؤتمر، التى تتميز بالتنوع سواء من حيث المضمون أو الأعضاء المشاركين فيها.

هشام الحصرى: «الزراعة والصناعة» أساس تعافى الاقتصاد.. وضمانة حقيقية للجمهورية الجديدة

حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى جاء كاشفاً لكثير من الحقائق.. ما تعليقك؟

- القيادة السياسية دائماً وأبداً حريصة على الشفافية، والدليل كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها، والتى تهدف إلى تحقيق الصالح العام، وبالمناسبة الشعب المصرى يحتاج من الحكومة التوضيح خاصة فى القرارات المهمة، وذلك لمواجهة الذرائع التى تحاك ضد الدولة وتستهدف النيل منها.

كيف يمكن للبرلمان بغرفتيه المشاركة فى رسم خارطة الطريق لدعم الاقتصاد؟

- التشريعات جزء لا يتجزأ من الإصلاح، وبالتالى ما نتج من توصيات فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى سوف نناقشه فى اللجان البرلمانية المختصة بغرفتى البرلمان «النواب والشيوخ»، لتحديد إمكانية إعداد حزمة من التشريعات التى تدعم الصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ما الأدوات التى يمكن بها دعم الاقتصاد الوطنى؟

- الزراعة والصناعة هما الأساس فى تعافى الاقتصاد المصرى، ونحن بحاجة إلى الزراعة باعتبارنا فى الأساس بلد زراعى، ما يدعم الصادرات الزراعية وبالأخص السوق الأوروبية لتوفير العملة الصعبة.

ونفس الحال ينطبق على قطاع الصناعة المصرية، من خلال دعم المنتج المحلى، ويجب على رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى توضيح كافة المعوقات التى تواجههم سواء من الجانب التشريعى أو التنفيذى حتى يمكن العمل عليها فى الفترة المقبلة لتذليل كافة العقبات ورسم خارطة طريق جديدة.

ماذا عن دور لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة؟

- اللجنة تعمل بجد منذ تكليفها لمناقشة كافة الملفات الداعمة لقطاع الزراعة والمزارعين، وهدفنا الأساسى هو تحقيق الأمن الغذائى لكل مواطن على أرض مصر، وكل المناقشات التى تتم حالياً ومستقبلاً سيتم ترجمتها فى هيئة مطالبات وإرسالها إلى أمانة الحوار الوطنى.

نهضة حقيقية

لا ننكر وجود نهضة حقيقية على كافة المستويات التى تشهدها مصر، ولكن التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم بأثره بسبب ويلات الحرب «الروسية - الأوكرانية»، يجب التعامل معها بشكل دقيق، أنجزنا إصلاحات اقتصادية ساعدتنا فى الخروج من جائحة «كوفيد -19» بأقل الخسائر، وما زلنا صامدين أمام أزمات أثرت على دول كبرى فى العالم بسبب الحرب الروسية، ولكن هذا لن يستمر كثيراً وعلينا الانتباه والعمل بشكل واضح وجرىء للتعافى من هذه الأزمة، وتعزيز قدرات الاقتصاد سواء بتحفيز بيئة الاستثمار أو تعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.