وكيل «خطة النواب»: نحتاج خطة استراتيجية لتوطين الصناعة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأحزاب، للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى، تؤكد مدى حرص الدولة على بناء جسور بين الحكومة والأحزاب فى المشاركة ووضع القرار السياسى للدولة. وأضاف وكيل الخطة والموازنة خلال حواره لـ«الوطن» قائلاً إن المؤتمر الاقتصادى جاء فى توقيت مناسب، خاصة مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت بشكل سلبى على خارطة الاقتصاد العالمية.

ما تقييمك لمشاركة 80 حزباً فى المؤتمر؟

- مشاركة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة أثرت المؤتمر الاقتصادى، ووضعت الجميع على صف واحد، لتحمّل المسئولية، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحزاب للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، تؤكد حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى جميع الآراء، ووجهات النظر المتعلقة بالجانب الاقتصادى، خاصة مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى تسبّبت فى موجة تضخم لخارطة الاقتصاد العالمية.

كما أنها تُعد فرصة لشرح خطة الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، والتوعية بما تم إنجازه فى الجانب الاقتصادى.

كيف ترى رد الحكومة على أسئلة المحور الاقتصادى للحوار الوطنى؟

- تأكيد لأهمية الحوار وجديته، والتوجيهات الرئاسية للحكومة بالرد على جميع أسئلة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تؤكد حرص الدولة على إنجاح الحوار، وأنه ليس حواراً شكلياً، بل إنه قائم على طرح وجهات النظر، والأخذ بالأصلح منها، ووضعه على خطة الدولة الاستراتيجية.

ياسر عمر: استهداف الاستثمارات الخليجية لأنها أقل تضرراً من الأزمة الأوكرانية

ما رؤيتك لتوطين الصناعة المحلية؟

- توطين الصناعة المحلية أصبح أمراً حتمياً على المجتمع الصناعى المصرى خلال الفترة الحالية، حيث يعانى المصرف المصرى من نقص فى العملة الأجنبية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

من وجهة نظرك.. كيف ننجح فى جذب الاستثمارات الأجنبية للمناخ الاقتصادى المصرى؟

- جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية قد يكون صعباً إلى حد ما، نظراً لما تمر به الدولة الأوروبية من موجات تضخم بالسوق التجارية الأوروبية، وضعف حاد فى أسهم الشركات الأوروبية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أصابت السوق الأوروبية بحالة تعثر وضعف شديد لم تشهدها أوروبا.

لكننى أدعو إلى استهداف جذب الاستثمارات الخليجية، باعتبارها الدول الأقل ضرراً من الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن الدولة المصرية نفّذت بنية تحتية متميزة على مدار السنوات الماضية.

كيف نواجه موجة التضخم العالمية التى تعانى منها خارطة الاقتصاد العالمية؟

- أفضل طريقة لمواجهة موجة التضخم هى ترشيد الاستهلاك لكل المنتجات المستوردة التى تُحد من الضغط على العملة الدولارية بالبنوك، وتقلل حجم الاستيراد.

إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى بكل قطاعات الدولة، خاصة المشروعات التى تتطلب إنفاق عملة صعبة، وذلك بهدف توفيرها لمتطلبات استيرادية حتمية بالسوق المصرية.

ما مطالبك الاقتصادية من الحكومة؟

- على المستوى الشخصى.. أطالب بدعم المصنع المصرى المورد للخارج، وبحث سُبل تعزيز زيادة إنتاجيته، وتعزيز زيادتها، إضافة إلى دعم المزارع المصرى، باعتباره عمود التغذية بالمجتمع المصرى، وإزالة كل العقبات التقنية.

كيف نستطيع توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية؟

- دعم الفئات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة الحالية هو أول سبل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز دعم منظومة البطاقات التموينية، وتحسين خدماتها المقدّمة للمواطن.

المنتجات المستوردة

يجب إجراء حصر كامل لجميع المنتجات المستوردة، بمختلف أنواعها، ووضع خطة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة ما يمكن إنتاجه محلياً ويصلح لتصديره، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة التى تحتاجها السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترة الحالية.