وزيرة التخطيط هالة السعيد عن التعاون بين الصناديق السيادية: شراكة استراتيجية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ التعاون بين الصناديق السيادية مهم للغاية لأنها تمثل شراكات استراتيجية، مضيفة أنَّ الصندوق السيادي لشركة أبو ظبي التنموية القابضة حصلت على حصص أقلية في بعض الشركات المصرية، متابعة أنَّ صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية أيضًا سيكون له حصص بالشركات الإماراتية مستقبلًا وذلك وفقًا للاتفاقية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل علاقة تبادلية تحقق المصالح للجانبين.

وأضافت وزيرة التخطيط في احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد» بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية والإماراتية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الجزء المهم في تلك الشراكات هو دخول الاستثمارات الأجنبية وخبرات إدارية لزيادة وتوسع رأس المال يعود بالفائدة على البلدين، موضحة أنَّه عند شراء حصة من أحد الشركات المصرية، سيؤدي ذلك إلى زيادة رأس مال الشركة علاوة على ضخ المال للاستثمارات الأجنبية فضلًا عن دخول خبرات أجنبية متنوعة.

علاقة تبادلية مصر والإمارات تحقق المصالح للجانبين

وأضافت أنَّ الجزء الهام في تلك الشراكات هو دخول الاستثمارات الأجنبية وخبرات إدارية لزيادة وتوسع رأس المال يعود بالفائدة على البلدين، موضحة أنَّه عند شراء حصة من أحد الشركات المصرية، سيؤدي ذلك إلى زيادة رأس مال الشركة علاوة على ضخ المال للاستثمارات الأجنبية فضلًا عن دخول خبرات أجنبية متنوعة.

«تواجدنا مع بعض اليوم يعطينا قوة أمام المستثمر الأجنبي»

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مشكلات الدول متوسطة النمو والناشئة تتمثل في عدم قدرتها على جلب التكنولوجيات المتطورة، متابعة: «تواجدنا مع بعض اليوم يعطينا قوة أمام المستثمر الأجنبي».