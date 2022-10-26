دراسة: التمارين الرياضية تساهم في تعزيز الصحة النفسية للإنسان

قد يعتقد المرء أن ممارسة التمارين الرياضية تساهم في تحسين الحالة المزاجية بشكل عام، ولكن مع التطور العلمي، صار لكل تمرين دورًا معينًا في تعزيز الصحة النفسية، وأشارت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، إلى أن الأنشطة البدنية لها فوائد مختلفة وليست كلها تؤدي نفس الغرض المطلوب منها.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه على سبيل المثال، ممارسة تمارين «الجري» تساهم في مقاومة الإصابة بالقلق والاكتئاب، وذلك بحسب دراسة صدرت عن جامعة «ويسترن ميشيجان» وأخرى صادرة عن جامعة ليتوانيا الرياضية، إذ أشارت الدراسة إلى أن الجري بقوة عالية يعزز الوظائف التنفيذية في الجسد، وبالتالي يعمل على جذب انتباه الأشخاص، وتقليل عوامل التشتت وزيادة القدرة على حل المشكلات التي تقلل من الانفعالات والمشاعر السلبية.

السباحة تقلل ضغط الدم

أما بالنسبة للسباحة، فقد قالت صرحت الدكتورة هانا باتيل طبيبة عامة ومدرب صحة عقلية، إن السباحة المنتظمة تقلل ضغط الدم عن طريق الحد من تصلب الأوعية الدموية، كما أنها تقلل التوتر، لأنها تشغل جميع الحواس، وهو ما ذكرته دراسة صادرة عن جامعة كوريا الجنوبية بإن السباحة بالفعل تخفف التوتر عن طريق زيادة تكوين خلايا عصبية جديدة.

كذلك الرقص يعد من التمارين الرياضية التي أشارت الصحيفة لأهميتها في الصحة المزاجية، وأنها قد تساعد على خفض مستوى الاكتئاب، كما ظهر في نتاج دراسة صادرة عن جامعة سلجوق التركية، بالإضافة إلى بحث منشور في مجلة Frontiers in Psychology، أشار إلى أن الرقص لا يعد مجرد وسيلة ترفيهية بل يجري استخدامه بجانب العقاقير الطبية للبالغين الذين يعانون من اكتئاب خفيف، بالإضافة إلى مقاومة انتشار أعراض مرض الزهايمر.

الرياضات الجماعية تساهم في تحسين الصحة النفسية

أما الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والبيسبول، تعد من الرياضات التي تساهم في مساعدة المرء على تعلم التفاعل الاجتماعي وتقليل الصعوبات النفسية، وقد ظهر ذلك في دراسة في مجلة Sports Science & Medicine، التي أشارت إلى أن الرياضات الجماعية تساهم في تحسين الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين، مقارنة بممارسة الرياضات الفردية التي يواجه لاعبوها تحديات صحية عقلية أكبر، ممن لا يمارسون تلك الرياضات على الإطلاق.