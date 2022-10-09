«الصحة» الأمريكية: الولايات المتحدة تنفق 290 مليون دولار على دواء «السلاح النووي»

أنفقت الولايات المتحدة قرابة 290 مليون دولار على حبوب مضادة للإشعاع تستخدم لإنقاذ الأرواح من التسرب الإشعاعي وحوادث الطوارئ النووية، حيث أعلنت واشنطن أنها اشترت إمدادات من عقار Nplate من شركة «أمجين»، كجزء من برنامج خاص بالولايات المتحدة للتأهب لحالات الطوارئ في إطار مشروع Bioshield لعام 2004، بحسب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

ماذا نعرف عن عقار Nplate؟

وتم تصنيع العقار لعلاج المرضى الذين يعانون من متلازمة الإشعاع الحاد ARS، حيث يصاب الشخص بالمتلازمة عندما يتعرض لجرعة عالية من الإشعاعات التي تصل للأعضاء الداخلية خلال ثوان، ويحفّز الدواء إنتاج الصفائح الدموية في الجسم، وتشمل أعراض متلازمة الإشعاع الحاد نزيفا قويا يكون مهددا للحياة بسبب فقدان الصفائح الدموية، بحسب «سكاي نيوز عربية».

لم تؤكد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية لوسائل إعلام ارتباط عملية شراء العقار بتصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطابه وتلميحه باللجوء إلى السلاح النووي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الوزارة بحسب موقع «بزنس إنسايدر» إن عملية شراء العقار جزء من الجهود الجارية للاستعداد لمجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك الأمراض المعدية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال الأسبوع الماضي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.