وفاة مصمم الأزياء اللبناني إيلي ورد عن عمر ناهز 86 عاما

توفي مصمم الأزياء العالمي، إيلي ورد، مؤسس دار أزياء «طوني ورد»، عن عمر ناهز 86 عاما.

وفاة طوني ورد

وأعلن دار أزياء طوني ورد، عبر حسابه على إنستجرام، وفاة إيلي ورد، قائلة: «بقلب حزين، تعلن دار أزياء طوني ورد وفاة إيلي ورد والد طوني، السند والمبدع الخالد، الرجل الشريف والمصمم الفريد من نوعه، لكن الأهم من ذلك الأب بعد سبعين عاما من الإرث، ستبقى خبرة إيلي حية من خلال تصاميم طوني ورد».

وصمم إيلي عددا كبيرا من فساتين النجمات العربيات، وآخرها إطلالات سيرين عبدالنور، وكارول سماحة، بالموريكس دور، إضافة إلى إطلالات نانسي عجرم الأخيرة في موسم الرياض.