وفاة وزير الدفاع الأمريكي السابق آشتون كارتر.. أزمة قلبية مفاجئة

غيب الموت، مساء اليوم، وزير الدفاع الأمريكي السابق آشتون كارتر، الذي تولى منصبه أثناء الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

سبب وفاة وزير الدفاع الأمريكي السابق

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن آشتون كارتر، توفي عن عمر ناهز 68 عاما، مشيرة إلى أنه عانى من أزمة قلبية مفاجئة، مساء الاثنين، في ولاية ماساتشوستش، شمال شرق الولايات المتحدة.

وكان «كارتر» أستاذا للسياسة العامة ومديرا لمركز بيفلير للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد العريقة، وتولى منصب وزير الدفاع من عام 2015 حتى 2017.