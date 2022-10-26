وفاة والد الإعلامية إيمان عز الدين

أعلنت الإعلامية إيمان عز الدين وفاة والدها، اليوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتبت قائلة: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الأستاذ محمد عز الدين، إنا لله وإنا اليه راجعون».

برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

وتغيب الإعلامية إيمان عز الدين عن تقديم برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» هذه الأيام بسبب ظروف وفاة والدها.

وتقدم إيمان عز الدين برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر شاشة قناة «CBC» مع كل من منى عبدالغني وهبة الأباصيري، وانضمت لهنّ حديثًا الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.