«التعليم العالي»: استراتيجية خاصة لتدريس اللغة الفرنسية في الجامعات

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، تحت عنوان «الفرنكوفونية العلمية في مصر الوضع الراهن وآفاق التطوير»، بمشاركة وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية.

وقال سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، نقوم في ورشة العمل كمرحلة أولى بتشخيص ما هو يدرس باللغة الفرنسية الموجود حاليا في مصر، وبعد ذلك نتحدث حول كيفية تطوير هذا التوازن في اللغة الفرنسية بالجامعات المصرية .

فرع جديدة من جامعة سنجور

وأعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالمشاركة في هذه ورشة العمل العلمية بحضور وزراء التعليم المشاركين فى هذا المؤتمر، متابعا لدينا استراتيجية في التعليم العالي في مصر لبدء تفعيل اللغة الفرنسية فى العلوم والتخصصات المختلفة، ونطمح بمزيد من التعاون مع الجامعات الفرنسية والناطقة باللغة الفرنسية لدعم وجود تدريس اللغة الفرنسية من خلال برامج متخصصة مختلفة وهذه البرامج هي برامج علوم المستقبل لإعداد طلابنا في التعلم لهذه التخصصات ، وعلى سبيل المثال مجال الذكاء الاصطناعي، والبرامج الحديثة البينية التي يحتاجها سوق العمل ونحتاج دعم المنظمة فى تعاون وتكامل مع جامعات ناطقة باللغة الفرنسية.

استراتيجية لتدريس العلوم في بعض التخصصات

وتابع وزير التعليم العالي خلال كلمته بالجلسة المنعقدة الآن، لدينا استراتيجية لتدريس العلوم في بعض التخصصات بحيث يكون مبنى على اللغة الفرنسية، مؤكدا الدعم مع الفرانكفونية العلمية من خلال عدد محاور منها جامعة سنجور وجارى إنشاء فرع جديد لها حتى تتمكن من استقبال 400 طالب بدلا من 200 طالب وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على التعليم الفرنسي والتعاون مع الدول الفرانكوفونية.

واستطرد وزير التعليم العالي، لدينا مثال آخر التعاون وهى الجامعة الفرنسية، التي جرى تطويرها حاليا بإنشاء فرع في مدينة الشروق وهذا يعكس تأكيد القيادة السياسية على التعاون مع الجامعات الفرنسية وتحدثت مع رئيس الجامعة للتعرف الجامعات العاملة في الجامعة الفرنسية وهناك العديد من الجامعات التي نأمل عمل درجات علمية مزدوجة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ، ونأمل اصدار العديد من التوصيات التي نأمل أن تفعيلها في القريب.