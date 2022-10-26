«زراعة كفر الشيخ» تنظم ندوة لرفع الوعي الديني بالجامعات وتصحيح الأفكار المغلوطة

نظمت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعية ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة تحت عنوان «مكارم الاخلاق ودورها في بناء المجتمع» بإشراف عام الدكتور يحي زكريا، عيد عميد الكلية، وإشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

تصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة

يأتي ذلك، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وفي إطار سلسلة ندوات القوافل الدعوية والتي تأتي تباعًا بكليات الجامعة المختلفة، وذلك لرفع الوعي الديني لدى شباب الجامعة، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

واستهل اللقاء بترحيب إدارة الكلية بالضيوف أصحاب الفضيلة الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام وعظ كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ أشرف محمد خضر، من علماء الأزهر الشريف ووعظ كفر الشيخ.

وتناولت الندوة بعض المحاور أهمها تعريف مكارم الأخلاق، وضرورة تحلى الإنسان بالفضائل وصفاء النفس وحُب الخير، والتعريف بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على ذلك.

وأكد المحاضران، أن حضارة الأمم والمجتمعات والدول مقياسها الأول هو الأخلاق، وتعتبر الأخلاق هي ميراث الإنسانية على مر العصور.