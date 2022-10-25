جامعة كفر الشيخ تناقش تطور العلوم الإنسانية وعصر الرقمنة في ندوة غدا

تنطلق، صباح غد الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الآداب، بجامعة كفر الشيخ، والذي يُعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «تطور العلوم الإنسانية في ضوء عصر الرقمنة والجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

ويهدف المؤتمر الدولي الأول لكلية الآداب، إلى إبراز تطور العلوم الإنسانية وتقدمها في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، والسعي إلى تعزيز دور العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث

كما يسعي المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للأكاديميين والباحثين في مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية على اختلاف تخصصاتهم لتبادل الخبرات ونتائج البحوث في شتى جوانب العلوم الإنسانية، وترسيخ تبني ثقافة الرقمنة في العلوم الإنسانية، فضلاً عن توضيح أهمية الوعي الرقمي في تعزيز المواطنة الرقمية.

ويتطلع المؤتمر أيضاً إلى دعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وتنفيذها، وكذلك التأكيد على أهمية العلم والعمل في الجمهورية الجديدة، والإسهام في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري، وربط العلوم الإنسانية بثقافة المجتمع والبيئة المحيطة.

تاريخ وأقسام كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أن كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992 - 1993، باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في عام 2006م، كإحدى المنارات الثقافية بمحافظة كفر الشيخ.

وتضم الكلية عدد من الأقسام، هي علم النفس، والتاريخ، والآثار، والإعلام، والاجتماع، والفلسفة، والمكتبات والمعلومات، وجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، واللغة العربية وآدابها، واللغات الشرقية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها.