مفاجآت في احتفالية عيد المعلم اليوم.. مزايا مالية وتفعيل صندوق الرعاية

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، احتفالية «عيد المعلم» في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ونخبة من المعلمين وقيادات نقابة المعلمين ومسؤولين عن العملية التعليمية بمختلف القطاعات.

مفاجآت ومزايا مالية باحتفالية «عيد المعلم»

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم، سيعلن جملة من المفاجآت والأخبار السارة للمعلمين ومزايا مالية، من خلال الإعلان عن مشروع ضخم للمعلمين وهو «سند المعلم» الذي يأتي ضمن مبادرة «أنا المعلم».

بطاقة شراء وخصومات

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع «أنا المعلم» يمنح المعلمين نقاط أي مجهود يبذله، سواء ضمن نصابه القانوني أو مجهود زائد يقوم به، وستضاف هذه النقاط على بعضها، ويحصل عليها المعلم في صورة مبالغ مالية، أو سلع غذائية.

تكريم المتميزين من المعلمين

وتابع المصدر: سيكون لدى كل معلم «بطاقة شراء» بخصومات على مشتريات بعد الاتفاق مع بعض الشركات ومنافذ البيع لعمل خصومات كبيرة للمعلمين، بالإضافة إلى أنه سجري تكريم المتميزين من المدرسين من محافظات الجمهورية.

ملامح مشروع «سند المعلم»

- تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والعاملين في المهن التعليمية.

- مزايا مالية من خلال نقاط سند المعلم.

- بطاقة شراء بخصومات مالية بتخفيضات كبيرة من جميع الشركات على مستوى الجمهورية.

- «سند المعلم» يسمح بإمكانية حصول المعلم على مرتبه قبل موعد صرفه حسب النقاط المسجلة وفقاً لأداه.

- إطلاق حملة إعلامية كبرى في الشوارع تأكيدا على شعارات تؤكد احترام وتقدير كرامة المعلم.