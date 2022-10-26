وزير التعليم: إجراء الامتحانات الشهرية لـ أولى وثانية ثانوي «ورقيا».. و«نصف العام» إلكترونيا

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة إجراء الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، المقرر إجراؤها نهاية شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، كجزء من أعمال السنة.

تحول تدريجي في استخدام أجهزة التابلت بالامتحانات

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الشهرية ستجرى ورقيا وبشكل لا مركزي على مستوى الإدارة التعليمية، على أن يكون هناك تحول تدريجي في صالح استخدام أجهزة التابلت بالامتحانات، على أن يتم اختبار الطلاب في امتحانات نصف العام الدراسي إلكترونيا.

الامتحانات الشهرية لا مركزية

وأكد الوزير، أن الامتحانات الشهرية ستكون على مستوى الإدارة، مشيرا إلى إرسال مواصفات لكل مادة من جانب الوزارة إلى المديريات التعليمية.

ولفت إلى أن هناك تعليمات مشددة بالتعامل مع الامتحانات الشهرية بشكل منضبط، باعتبار أنها تدخل ضمن درجات الطالب في نهاية الفصل الدراسي، وتستهدف تقييم مستواه بشكل حقيقي.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي بالجيزة

- يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية للشعبتين.

- يوم الاثنين 31 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشعبتين.

- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان لغة أجنبية ثانية للشعبتين.

- يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان مادة فيزياء لشعبة علمي، والتربية الوطنية لشعبة أدبي.

- يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 6 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الاثنين 7 نوفمبر: امتحان الرياضيات للشعبتين.

- يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان مادة تطبيقيات رياضية للشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبية.

- يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان مادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشعبتين.