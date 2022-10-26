قرارات مهمة لطلاب التعليم الفني.. دمج الأسئلة والإجابات في ورقة واحدة لصفوف النقل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لمديري المديريات، بالتنبيه على موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بالتعليم الفني، بتوحيد عدد الحصص بالتعليم الفني بجميع النوعيات «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي»، إلى 3، وتوحيد عدد الحصص بالتعليم المهني والمزدوج إلى حصتين.

دمج الأسئلة والإجابة في ورقة واحدة لصفوف النقل

كما وجهت وزارة التعليم، في خطابها المرسل للمديريات بدمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة في ورقة واحدة لجميع صفوف النقل بالتعليم الفني في جميع النوعيات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي )، ويطبع الامتحان على ورقة واحدة A3 تحتوي على 4 أربع صفحات على الوجهين وبها فراغات للإجابة داخل الورقة.

وأضافت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لطلاب التعليم الفني الذين تسلموا كتبا دراسية طبعة العام الدراسي الحالي 2023 - 2022، فجميع الكتب في جميع الصفوف (نقل - دبلومات) في جميع النوعيات (الصناعي - الزراعي – التجاري - الفندقي) مقررة وليس بها أي حذف.

- أما فيما يخص طلاب التعليم الفني التجاري والفندقي الذين تسلموا كتب دراسية طبعية العام الدراسي السابق 2021 - 2022 أو طبعة ما قبله، فسيتم حذف نفس الوحدات التي تم حذفها في العام الدراسي السابق .

الوحدات المحذوفة في التعليم التجاري

وحددت وزارة التربية والتعليم الوحدات المحذوفة في التعليم التجاري والفندقي، طبعات العام الدراسي السابق ما قبله هي كما يلي:-

- الصف الأول الوحدات رقم 17 . 3,6,7,8,10.

الصف الثاني الوحدات رقم 18, 17, 16, 13, 2,6.

الصف الثالث الوحدات رقم 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 5,6.

الصف الرابع الوحدات رقم 4,5,7,14,15,16.

الصف الخامس الوحدات رقم 18, 17, 4,5,6,16.