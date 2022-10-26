القبض على متهم بالنصب على رواد «فيسبوك» بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

انتحال صفة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام شخص، لديه معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى، تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين، وانتحاله صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة، عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإيهام ضحاياه بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى، مما مكنه من النصب على العديد من الضحايا، وبلغت الوقائع المُرتكبه عدد 11 واقعة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، نحجت الأجهزة الأمنية في استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.