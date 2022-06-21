«حنان» كعب داير على المحاكم 5 سنين: جوزي كتبلي شركته باسمي هدية عيد ارتباطنا وطلع نصاب

وسط عشرات النساء والأطفال، بجانب من الجوانب المعتمة بمحكمة الأسرة، وقفت سيدة ثلاثينية أنيقة تفوح منها رائحة العطر، ترتدي نظارة سوداء تخفي ملامحها الجميلة، تستند على الجدار برأسها من شدة التعب والإرهاق الذي يبدو عليها، وتنتظر على أحر من الجمر، لحظة مثولها أمام القاضي، لتشتكي له همها، وتحكي له الورطة التي أوقعها بها زوجها.

عزلها عن أهلها ونصب عليها

«كنت هدخل السجن بسبب الضرايب»، بصوت قلق رددت «حنان. هـ» هذه الجملة خلال حوارها مع محررة «الوطن»، فبعد أن تزوجها وعزلها عن مجتمعها وقاطعت عائلتها من أجل حبه، دارت الأيام والسنوات وجعلها تندم على فعلتها، وعادت لهم مكسورة ذليلة، لتستنجد بهم بعد أن نصب عليها وأوقعها في دائرة النصب، وكاد أن يكون مصيرها السجن، بعد أن استغل اسمها ليتهرب من الضرائب والديون.

كتب لها شركة بمناسبة عيد جوازهما

الورد والهدايا الثمينة والسيارات الفاخرة كانت حيلة الزوج لمصالحتها منذ خطبتهم، فلم تستغرب ولو لحظة واحدة بأنه يصالحها في عيد زواجهما الـ 11 بكتابة إحدى شركاته باسمها، ويجعلها شريكة لها ليعبر لها عن حبه، ويكافئها على سنوات عمرها التي ساندته فيها وكرست نفسها له ولأطفالهما الـ3، حسب حديث الزوجة.

قصة حب وخلافات مع الأهل زواج استقر 11 عام

وبصوت يعلوه الحزن استذكرت الزوجة تفاصيل تعرفها عليها، وقالت: «إنها تزوجت من ابن صديق والدها بعد أن عاشوا قصة حب كبيرة، وقرروا الزواج، ودخلوا في خلافات كبيرة مع عائلتهم أدت إلي قطيعتها لأهلها، وبعدها طلب منها ترك عملها لتهتم به وبالمنزل وهو سيوفر لها كافة احتياجاتها، فوافقت، وأنجبت منه 3 أطفال خلال 11 عاما، ولم تتذكر أن كان بينهم أي خلاف كبير في يوم من الأيام، لتستيقظ ثاني يوم ذكرى زواجهما الـ11 على كارثة لم تصدقها حتى يومنا هذا.

هدية عيد زواجهما كشفته

«زي كل سنة في عيد جوازنا عملي مفاجأة، بس المرة دي قالي، أنا كتبت ليكي شركة تابعة للشركات بتاعتي عشان تبقي شركتي، وأنا فرحت وصدقته وتاني يوم صحيت ملقتوش في الدنيا كلها، وكأنه اتبخر، وبعد أسبوع اتفاجأت بالبوليس جاي يقبض عليا بتهمة التهرب الضريبي، بمبلغ 12 مليون جنيه»، وفق لحديث «حنان».

باعت ممتالكتها وسددت الضرائب

تتابع حنان حديثها، «بعدها لجأت لأهلي ونصحوني إني أسدد المبلغ للضرايب عشان مدخلش السجن، وبعت مجوهراتي والعربية وأهلي ساعدوني وسددت المبلغ للضرايب، وعملت تصالح، ومن ساعتها وأنا بدور عليه لكنه مختفي، وبلف على المحاكم عشان أجيب نفقة ولادي ومصاريفهم».

دعوى نفقة و5 سنوات في المحاكم

واختتمت «حنان» حديثها مع «الوطن» بأنها تعيش في حالة من الصدمة، وأنها أضاعت عمرها على رجل مثله، وبعدما عرفت أنه نقل نشاطه وعمله خارج مصر وتهرب منها ومن أطفاله، وأنها منذ 5 سنوات تحاول الوصول له عن طريق المحاكم، فأقامت دعوى نفقة ضده في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، حملت رقم 1900 أحوال شخصية.