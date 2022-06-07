تجديد حبس نصاب بعين شمس: أوهم الناس بالسفر برة وخد فلوسهم

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنح عين شمس، حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء منهم على مبالغ مالية بغرض النصب على المواطنين، مقابل إيهامهم بقدرته على تسهيل سفرهم إلى لخارج، وبزعم توفير فرص عمل جيدة لهم هناك.

بداية الواقعة.. ضبط المتهم

بداية الواقعة تعود، بعد ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية، من عدد كبير من المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية من أجل كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من شخص مقيم بدائرة القسم، بتضرره من آخر بالدائرة ذاتها.

وجاء في البلاغ اتهام هذا الشخص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى، بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج، وعند مطالبة الضحية له بعقد العمل أو رد لاأموال التي دفعها، أسرع المتهم بترك مسكنه، ولاذ بالفرار من المنطقة.

اعترافات الضحايا بالاستيلاء على أموالهم

وتم ضبط المشكو فى حقه، عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بقيامه بإنفاق المبلغ المالى الذي استولى عليه.

وحضر للقسم في وقتٍ لاحق، 6 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وأقروا بتضررهم من المتهم المشكو فى حقه، بعد قيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب ذاته، وبمواجهة المشكو فى حقه اعترف بارتكاب جميع تلك الوقائع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم

مستريح جديد بالمنيب.. جمع 60 مليونا وأوهم ضحاياه بتشغيلها في زيوت السيارات

كما ظهر مستريح جديد في محافظة الجيزة، وتتحديدًا في منطقة المنيب، تمكن من إقناع عدد كبير من المواطنين بتوظيف أموالهم في مجال زيوت السيارات بطريقته الشيطانية، حتى جمع منهم نحو 60 مليون جنيه ولاذ بالفرار، وتوجه الضحايا إلى قسم الشرطة، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.