القوات المسلحة تفتتح قرية أبو صوان النموذجية بمحافظة شمال سيناء

افتتح اللواء أ ح نبيل السيد حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرية «أبو صوان» النموذجية بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، التي تم تنفيذها تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، لتلبية متطلبات المجتمع السيناوي.

جاء ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء، والمشاركة في توفير حياة كريمة لأهالي سيناء.

وتضمنت القرية النموذجية، إنشاء منازل بدوية متكاملة ومجهزة بكل المتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية، وعددا من المرافق والخدمات العامة، وقام كلاً من قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومحافظ شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً.

فيما أكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب خلال الافتتاح، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة، بكل أنحاء شبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات، وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.

وعبر شيوخ وعواقل سيناء، بدورهم، عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة فى شبه جزيرة سيناء، مؤكدين العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة، والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم، واحتياجاتهم وسرعة تلبيتها.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلو الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء، والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات المصرى وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.