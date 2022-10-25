القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال بذكرى معركة العلمين

شهد النصب التذكاري لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين الاحتفال بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين، وذلك بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان، وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية.

وشهدت المقبرة التابعة لهيئة الكومنولث لمقابر الحرب بمدينة العلمين مراسم إحياء الذكرى الـ80 لمعركة العلمين والتي دارت أحداثها عام 1942، وبدأت المراسم بوضع أكاليل الزهور بمقر الاحتفال الرئيسي أعقبه عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العسكرية الجنائزية، وإنشاد الترانيم التي تدعو إلى المحبة ونبذ العنف ونشر السلام في أنحاء العالم، كما وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب.

كما زارت الوفود المشاركة في الاحتفال متحف العلمين العسكري، الذي يعتبر تجسيداً لمعركة العلمين وبانوراما تخلد ذكرى وعتاد الحرب العالمية الثانية لما يحتويه المتحف من مقتنيات عسكرية وخرائط سير المعركة وبعض المقتنيات الخاصة بقادة الجيوش.