وزير التجارة أحمد سمير: فرص واعدة لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والإمارات 

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنّ الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخرا وأثرت سلبا على منظومة الاقتصاد العالمي، دفعت الدول العربية إلى تعزيز جهود التكامل تحسبا لمزيد من التباطؤ في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.

العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة»، والتي عقدت ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ولفيف من وزراء الدولتين وممثلي منظمات الأعمال المصرية والإماراتية.

اعتماد 87 مشروعا في إطار الشراكة الرباعية

وقال الوزير إنّه تم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن خلال مايو الماضي، وانضمت إليها مملكة البحرين مؤخرا، لتعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات، أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرا إلى اعتماد 87 مشروعا في إطار الشراكة، وجرى الاتفاق على بدء التعاون في 12 مشروعا منها بإجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار، وجار دراسة باقي المشروعات.

وأوضح سمير، أنّ المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة، وتعزيز التعاون بينها، مشيرا إلى أنّ هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.