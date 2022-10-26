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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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أمين عام جامعة الدول العربية: العلاقات بيت مصر والإمارات شديدة الخصوصية

كتب:

هاجر عمر
01:12 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
السفير أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

السفير أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، «إن الاحتفالية مناسبة مهمة للتحدث حول العلاقات العربية العربية، ليس من باب النقد أو التباكي أو الانتقاد، كما يتمّ الحديث بهذه الصورة عادة، لكن من زاوية الإمكانيات الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العلاقات في ضوء نموذج مبهر نحتفي به اليوم ونقدره ونعرب عن سعادتنا بها»، مؤكدًا أنَّ البلدين جمعتهما علاقات شديدة الخصوصية والتميز لـ5 عقود متواصلة.

العلاقات المصرية الإماراتية علاقة تكاملية بمختلف المجالات

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته خلال احتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مسمَّى «50 عاما مصر والإمارات - قلب واحد » أنَّ نموذج العلاقات بين مصر والإمارات بما يعكسه من تكامل في الجوانب المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، يمثل مثال نطمح إليه ونتطلع له، لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية.

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