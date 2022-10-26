انتظام حركة القطارات في الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إصلاح عطل مؤقت

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (العتبة- عدلي منصور)، عن عودة حركة القطارات بعد عطل مؤقت في محطات العتبة، وباب الشعرية، والجيش، وعبده باشا، والعباسية، مشيرة إلى أن انتظام الحركة دون أي تأثير على التشغيل، كما أوضحت أن جميع قطارات الخط الثالث تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين.

ونفت الشركة في بيان صحفي، حدوث أي حريق في الخط الثالث لمترو الأنفاق، مؤكدة أن العطل ناتج عن أسباب فنية، قبل العمل على إصلاحه، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما تقدمت الشركة باعتذار إلى الجمهور عن العطل المؤقت في محطات العتبة، وباب الشعرية، والجيش، وعبده باشا، والعباسية.