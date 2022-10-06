«القومية للأنفاق»: تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم ويشمل 34 محطة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، مواصلة تنفيذ باقي مراحل الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»؛ لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرة إلى أن الخط الأخضر الثالث يجري تنفيذه بطول 41.2 كم، وبـ34 محطة، مؤكدة أن الخط الثالث للمترو يعتبر من أهم وسائل النقل الأخضر الصديق للبيئة، كما أنه يقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب.

تشغيل 19 محطة بالخط الثالث للمترو حتى الآن

وأكد المصدر، في تصريحات للوطن، أنه جرى تنفيذ ما يقرب من 24 كم من إجمالي 41.2 كم حتى الآن، وتشغيل ما يقرب من 19 محطة، وجار العمل على تنفيذ باقي الخط، إذ أن الشركة الفرنسية تدير الخط الثالث للمترو، وتقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الخط الثالث حلقة وصل بين مكونات شبكة النقل السككي

وقال المصدر، إن الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، صمم على الطراز العالمي، ويعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي «شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف»، إذ يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

أكبر ورشة صيانة في الشرق الأوسط

وأوضح المصدر، أن الخط الثالث للمترو عقب استكماله يخدم ما يقرب من مليون و500 ألف راكب يوميا، مؤكدا أنه يشمل على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار، منوها بأن الخط الأخضر الثالث ينفذ بشكل دوري جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.