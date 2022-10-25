وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يناقشان خطة تطوير «المواصلات» ورفع كفاءة الطرق

ناقش الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال اجتماعه مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، وذلك في إطار متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تحسين منظومة النقل

وذكر بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، أن وزير النقل والمحافظ ناقشا بعض مشروعات وخطط وزارة النقل الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف تحسين منظومة النقل بكافة وسائلها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين، موصياً بمراعاة عدد القطارات وزمن التقاطر لخطوط السكك الحديدية، وخاصة أوقات الذروة وحل مشكلة التكدس خاصة في وقت الصباح.

كما تناول الاجتماع بعض الموضوعات، منها تطوير الطريق الدولي الساحلي، والجاري حالياً باستخدام تقنية إعادة تدوير الرصف FDR، وكوبري سخا العلوي، الذي يربط بين شرق وغرب العاصمة، وله ثلاثة اتجاهات من ناحية سخا، واتجاهين من ناحية طريق محلة موسى، بالإضافة لتطوير سكة الحديد بكفر الشيخ.

وأوضح وزير النقل أن الهدف من أعمال التطوير ليس العائد المادي، وإنما خدمة المواطنين بغض النظر عن المستفيد سواء المحافظة أو الوزارة، قائلاً: «كلانا يمثل الدولة».

تعظيم الاستفادة من الأراضي بكفر الشيخ

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالأراضي المملوكة لوزارة النقل والمواصلات «هيئة السكة الحديد» بمحافظة كفر الشيخ وتذليل العقبات التي تواجه شركة mot، الذراع الاستثماري لوزارة النقل، كما تم استعراض الموضوعات الخاصة بالشركة بالمحافظة، والتي تخص بعض المواقع بـ«كفر الشيخ، قلين، دسوق، بيلا»، كما تم إعادة النظر في الاستثمارات الخاصة بمدينة كفر الشيخ بما يُعظم الاستفادة من الأراضي، وتحسين الصورة البصرية بالمدينة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاتفاق على تكليف لجنة من المعنيين بالسكة الحديد وشركة mot، والمسئولين بالمحافظة للمعاينة وإعادة دراسة المواقع بمدينة كفر الشيخ، والعرض على وزير النقل والمواصلات، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الشركة والمعنيين بالسكة الحديد من خلال المحافظة ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.