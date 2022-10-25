وزير النقل: مشروعا المونوريل ينقلان مليونا و300 ألف راكب يوميا

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أعمال تنفيذ مشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، يسيران بشكل منتظم دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه جرى استلام 11 قطارا من إجمالي 40 قطارا ستعمل في مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت الوزير إلى أنه يتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا حفاظا على القائمين على تنفيذ المشروعات، من عمال ومهندسين وفنيين.

نقل مليون و300 ألف راكب يوميا عبر مشروعي المونوريل

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المونوريل وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة، ويعمل على توفير استهلاك الوقود، ويدخل مصر لأول مرة، لافتا إلى أن المونوريل سينقل ما يقرب من مليون و300 ألف راكب يوميا، بواقع 650 ألف راكب يوميا عبر مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، و650 ألف راكب عبر مونوريل 6 أكتوبر.

المونوريل يمثل النقل الأخضر في مصر

وأوضح وزير النقل أن المونوريل يمثل النقل الأخضر في مصر، ومشروعاته تكون على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيزا كبيرا بالشوارع ويعمل بشكل أتوماتيكي.

وذكر أن محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 22 ، ومونوريل 6 أكتوبر 13 محطة، منوها بأن المونوريل يسير بدون سائق، لأنه يعمل أتوماتيكيا.

كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروعي المونوريل

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، كانت أعلنت أن فيروس كورونا لم يكن له أى تأثير على تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، ومن المتوقع تشغيل قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة أواخر مايو 2023.

والمونوريل عبارة عن قطار كهربائي يسير على خط قضبان حديدية مفردة، وهو منفذ على مسار علوي معزول تماما عن سطح الأرض والتقاطعات المرورية، ويعمل بالكهرباء مثل مترو الأنفاق.