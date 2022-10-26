قوات الدفاع الشعبي والعسكري تكرم أوائل خريجي الجامعات المصرية

في إطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالأجيال الجديدة، فإنّ القوات المسلحة لا تدخر جهداً لتقديم الدعم والخبرات لأبنائها الطلاب لتعظيم الاستفادة وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، إذ نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري احتفالاً لتكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف والأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تخليداً لذكراهم العطرة، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأكّد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أنَّ الصورة الإيجابية والمشرفة لنُخبة طلاب الجامعات المصرية تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم وتطويره وتحديثه المستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر، كما هنأ أولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل بناء مستقبل أبنائهم.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة خريجي الجامعات المصرية أقرانهم من الكليات العسكرية لغزل نسيج واحد للدولة المصرية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وبناء الوطن والتطلع إلى الريادة العالمية.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل الخريجين من الجامعات المصرية والتقاط الصور التذكارية لهم.