مدبولي: توجيهات رئاسية بصرف علاوة الـ300 جنيه الاستثنائية للموظفين الشهر المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ حزمة الحماية الاجتماعية تصدر بقرار فوري من مجلس الوزراء، أما العلاوة الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، تكون بمشروع قانون في البرلمان وبالتنسيق الكامل معه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنّ القانون سيخرج إلى النور قريبا، ليستفيد منه المواطنون بشكل كامل بداية من الشهر المقبل، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف حدّة الأزمة العالمية على المواطنين.