وزير الصحة خالد عبدالغفار: نزيد مليون نسمة كل 7 أشهر و11 يوما

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ الوزارة تبذل جهودا مكثفة لمواجهة الزيادة السكانية، خاصة وأنّها تمثل أحد التحديات لمصر منذ عام 1965، مؤكدا أنّ التغلب على المشكلة يعني حل عدد كبير من التحديات التي نواجهها.

وزير الصحة في مجلس النواب

واستعان وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، قائلا إنّ مشكلة الزيادة السكانية تنعكس على عوائد التنمية، متابعا: «نزيد مليون نسمة كل 7 أشهر و11 يوما، ما يعني أنّ مصر تستقبل رضيعا جديدا كل 19 ثانية».

بورسعيد الأكثر استجابة لحل أزمة الزيادة السكانية

وأكد وزير الصحة، أنّ المسح السكاني الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أنّ محافظة بورسعيد من أفضل المحافظات في الاستجابة لحل أزمة الزيادة السكانية، عكس محافظات الصعيد مثل أسيوط وقنا وسوهاج، حيث لا تزال تعاني من الزيادة السكانية.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ المشكلة السكانية تنعكس على التعليم والعمل والبطالة والصحة، كما تؤثر على عوائد التنمية، متابعا: «لا نتحدث فقط عن القضية السكانية، وإنّما على الخصائص السكانية أيضا».

ولفت وزير الصحة، إلى تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل، مؤكدا أنّ الدولة من خلال المبادرة الرئاسية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تسعى لمواجهة الزيادة السكانية، لأنها ليست مسؤولية وزارة فقط، بل الدولة بأكملها، وهناك جهودا كبيرة تتمّ في هذا الشأن لحل الأزمة.