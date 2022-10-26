وزير الصحة خالد عبدالغفار يعلن عن مبادرة رئاسية جديدة لدعم الصحة النفسية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إعداد مبادرة رئاسية جديدة لدعم الصحة النفسية في جميع المحافظات، مؤكّدًا أنَّ هناك توجيه رئاسي بأهمية دعم مبادرة الصحة النفسية التي لا تقل أهمية عن الصحة العضوية، لاسيما في ظل وجود مشكلة في التعامل مع المرض النفسي.

حزم تأمينية خاصة بعلاج المرض النفسي

وأوضح وزير الصحة والسكان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، أنَّ المبادرة الرئاسية للصحة النفسية تستهدف تزويد عدد الأسرّة بالصحة النفسية في المستشفيات، متابعًا «عايزين نغير مفهوم العلاج النفسي داخل المجتمع، ونشتغل على بعض الحزم التأمينية الخاصة بذلك».

لدينا 3100 سيارة إسعاف

وشدد وزير الصحة على أهمية الدور الذي تقدمه هيئة الإسعاف المصرية، إذ تقدم خدمة نقل المريض إلى المستشفى الحكومي بالمجان، قائلًا «لدينا 3100 سيارة إسعاف بخلاف 1664 نقطة إسعاف ثابتة على مستوى الجمهورية وكذلك سيارات حياة كريمة».