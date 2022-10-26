رئيس «العربي لحقوق الإنسان»: السيسي ينحاز للمواطن بقرارات الحماية الاجتماعية

أشاد عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، بقرارات الحكومة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه بدلا من 2700، وصرف علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات والشركات التابعة للدولة، بقيمة 300 جنيه.

ومن بين قرارات الحكومة في الحماية الاجتماعية التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عنها رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين من خلال طرحه في البرلمان من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وعدم خصم أي ضريبة ممن يقل راتبه عن 2500 جنيه، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيس «العربي لحقوق الإنسان»: القرارات تعبر عن إرادة سياسية وشجاعة

وقال «أحمد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الرئيس يترجم أولى ثمار انعقاد المؤتمر الاقتصادي، استجاب كعادته لتمكين الأطراف الضعيفة، والمطلب الجماهيري الذي كان من سنوات مضت، وأن يستجيب الرئيس برفع الحد الأدنى للجمهور والإعفاء الضريبي، يعبر عن إرادة سياسية وشجاعة، ويؤكد أن الرئيس يفاجئ المجتمع المصري بالكثير من المبادرات.

رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان: الرئيس يطلع بشكل يومي على مطالب المواطنين

وأضاف رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن الرئيس دائما يسبق المسؤولين في إصداره لهذه القرارات، وأنه يستجيب لمطالب الجميع، سواء اليوم باستفادة المعاشات والموظفين بهذا القرار، وبالأمس كان الشباب المعفو عنهم، مضيفًا أن القرارات سلسلة من المبادرات الرئاسية التي تدل على اطلاعه بشكل يومي على المطالب والاحتياجات المتعددة سواء ستخرج من حوار أو مؤتمر أو مجالس.