«اتحاد العمال» يثمّن قرارات الحماية الاجتماعية: السيسي ينحاز لأصحاب الدخول الضعيفة

ثمّن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، قرارات مجلس الوزراء التي صدرت اليوم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمّنت حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية، لدعم العمال وأصحاب المعاشات في ظل الأزمة العالمية الراهنة، التي أثرت سلبا على اقتصاديات العالم.

قرارت الحماية الاجتماعية بتوجيهات رئاسية

وقال البدوي، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة استثنائية، ودعم العمالة في المصانع المتعثرة، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس السيسي، تؤكد أنّ الرئيس كعادته ينحاز لأصحاب الدخول الضعيفة، بقراراته التي يصدرها لتوفير الحماية الاجتماعية، بعد الأضرار المتلاحقة من تحريك أسعار بعض السلع الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

دعم الطبقات الأقل دخلا

وناشد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أصحاب الأعمال وجمعيات المجتمع المدني، بالتحرك تجاه العاملين في القطاع الخاص، وتأدية دورهم لمساندة الدولة بدعم الطبقات الأقل دخلا، حتى انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن قبل قليل وضع حزمة اجتماعية للمواطنين، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، بمراعاة الظروف الحالية، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.