النائب السابق لوزير المالية: «الوطن» منحت حق المعرفة للمواطن بتغطية موضوعية لـ المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور عمرو المنير النائب السابق لوزير المالية للسياسات الضريبية إنه تابع باهتمام التغطية الصحفية المتميزة التي قدمتها جريدة «الوطن» للمؤتمر الاقتصادي، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام متتالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المسؤولين ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين.

وأضاف «المنير» في تصريحات خاصة أن تغطية لـ«الوطن» تميزت بالمهنية والموضوعية ونقل الحدث بأمانة، والأهم ما قامت به الجريدة بمنح مساحات واسعة لعرض كافة آراء الخبراء سواء من المشاركين في المؤتمر أو من غير المشاركين.

منير: سعدت بالمشاركة عبر صفحات الجريدة بمقال عن جدوى الإعفاءات الضريبية

وتابع النائب السابق لوزير المالية للسياسات الضريبية: «سعدت بالمشاركة عبر صفحات الجريدة بمقال عن جدوى الإعفاءات الضريبية في جذب الاستثمارات حيث لم تسمح لي الظروف بالمشاركة في فعاليات المؤتمر».

ملف «الوطن» عن المؤتمر الاقتصادي

ونشرت «الوطن» ملفا، أمس الثلاثاء، عن المؤتمر الاقتصادي والذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نظمت الدولة المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من عدد من الوزراء، ونخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.