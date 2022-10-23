 أستاذ ريادة أعمال: ضرورة تخفيض الضرائب لجذب المستثمرين

قال الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الهدف العام هو نمو الشركات وزيادة التصدير والاستثمار، ونحتاج إلى استقرار السياسيات المختلفة والتنسيق بينها، لافتا إلى أن أي شركة تبدأ عملها بخطة مبدئية وتكون بحاجة لاستشراف جزء من المستقبل والتعرف على البيئة المحيطة والمساعدة على جذب المستثمر.

وأوضح «إسماعيل»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن تغير السياسات بشكل مستمر في اتجاهات مختلفة يجعل الوضع صعبًا لدخول أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي، ومنها سعر العملة الذي يرفع من سعر الجنيه في حالة تثبيته، لافتا إلى أن الجنيه بحاجة للتحرك بمقدار 5% كل عام، وأي نشاط تجاري يمكنه الاستقرار والنجاح في حالة استقرار الوضع المالي للدولة.

زيادة حصيلة الضرائب وخفض العجز

وأشار أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إلى أن التنسيق بين سياسات الدولة على سبيل المثال يشمل حديث وزارة المالية عن زيادة حصيلة الضرائب وخفض العجز، فالضرائب تأتي من القطاع الاستثماري، والبنك بدوره يعطي قروضًا ميسرة ومن ناحية أخرى تجمعها وزارة المالية في الضرائب، فلابد أن يكون هناك تخفيض في الضرائب لزيادة الاستثمار مع وجود خريطة واضحة لزيادة سعر العملة، وانخفاض أسعار الأراضي والعمالة وإزالة معوقات التصدير وتيسير الأمور أمام الشركات المصدرة.