وزير المالية يشرح تفاصيل حزمة الحماية الجديدة: الرئيس وجه باستفادة عشرات الملايين منها

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن رئيس الوزراء عنها منذ قليل بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن الزيادة لجميع المستويات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، بعدد 4.6 مليون موظف بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، والعاملين بالهيئات الاقتصادية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وجميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بإجمالي 250 ألف فرد بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

بدأ العمل على تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية من شهر نوفمبر

وأضاف وزير المالية، في تصريحات له منذ قليل، أن القرارات الجديدة سيبدأ العمل على تطبيقها اعتبارًا من شهر نوفمبر، لافتا إلى أن هناك 10.5 مليون مواطن سيستفيدون من زيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه، بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على دعم الشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل الظروف الحالية، لتضم كافة الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية وغير قادرة على تحمل تكلفة العمالة من خلال صندوق الطوارئ بالوزارة، حتى 30 يونيو المقبل.

مد العمل بالحزمة الاجتماعية يستفيد منه 10.5 مليون بطاقة تموينية

وأشار إلى أن مد العمل بالحزمة الاجتماعية سيستفيد منه 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبلغ من 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، كما أن تكلفة مد العمل بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل حتى 30 يونيو هي 1.9 مليار جنيه، وبتكلفة اجمالية منذ بداية تطبيق القرار قدرها 3.8 مليار عن العام المالي 2022/ 2023.

ولفت إلى أن الدولة سبق أن أعلنت احتياطيا بمقدار 135 مليار جنيه، والتي استخدمت منها الدولة بعض أجزائها مثل زيادات القمح، كما تمول تلك الزيادات من الاحتياطي، دون التأثير على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.